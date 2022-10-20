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Общество20 октября 2022 12:23

Дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Предложено также освободить семьи от оплаты горячего питания
Светлана ОВДЕЙ
Дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Меры социальной поддержки предусмотрели на 45-м заседании городской думы. Так, дети мобилизованных жителей смогут без оплаты пользоваться проездом на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и пригородном общественном транспорте. Всего будет доступно 50 бесплатных поездок в месяц.

Кроме того, семьи мобилизованных планируют освободить от оплаты горячего питания в школах для учащихся 5-11-х классов. А на Новый год детям вручат сладкие подарки.

- Эти меры поддержки будут носить заявительный характер. Для их получения потребуется документ, подтверждающий факт призыва мобилизованного на военную службу, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, участники СВО и их семьи смогут бесплатно проконсультироваться с юристами по имущественным и личным неимущественным вопросам, в том числе оформить меры поддержки. Юридическую помощь окажут специалисты Муниципального юридического бюро.

Кроме консультаций, специалисты помогут составить юридические и процессуальные документы.