Дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Меры социальной поддержки предусмотрели на 45-м заседании городской думы. Так, дети мобилизованных жителей смогут без оплаты пользоваться проездом на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и пригородном общественном транспорте. Всего будет доступно 50 бесплатных поездок в месяц.

Кроме того, семьи мобилизованных планируют освободить от оплаты горячего питания в школах для учащихся 5-11-х классов. А на Новый год детям вручат сладкие подарки.

- Эти меры поддержки будут носить заявительный характер. Для их получения потребуется документ, подтверждающий факт призыва мобилизованного на военную службу, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, участники СВО и их семьи смогут бесплатно проконсультироваться с юристами по имущественным и личным неимущественным вопросам, в том числе оформить меры поддержки. Юридическую помощь окажут специалисты Муниципального юридического бюро.

Кроме консультаций, специалисты помогут составить юридические и процессуальные документы.