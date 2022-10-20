Краснодарский край продолжает принимать жителей Херсонской области

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На Кубань продолжают переезжать жители Херсонской области. Их размещают в отелях и пансионатах на побережьях Черного и Азовского морей.

– Всех прибывших размещаем в пунктах временного проживания. Для людей там созданы комфортные условия, предоставим питание. Кроме того, всем помогаем с восстановлением документов, а также с трудоустройством, – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Херсонцы приезжают на поездах, их размещают преимущественно в Анапе. Также в регионе готовы принимать жителей, прибывающих на машинах. Для них тоже подготовили места размещения.

Ранее власти сообщили, что перемещение жителей связано с ожидаемым наступлением украинских войск. Врио губернатора Херсонской области также заявил, что на семь дней закрывается въезд для гражданских лиц в Херсонскую область и что сдавать Херсон никто не планирует.