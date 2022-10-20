На Кубани дневная температура опустится до 13 градусов

В регионе заметно похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют похолодание в Краснодарском крае. Так, днем температура в регионе понизится до 13 градусов.

Столбики термометров опустятся уже 21 октября. А местами в регионе обещают дожди.

- Температура воздуха ночью составит +2…7°, днем - +8…13°. Температура воздуха в горах ночью +3…-2°, днем +2…7°, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вместе с понижением температуры и осадками усилится ветер. Его порывы в отдельных районах достигнут 15-20 метров в секунду.

А в предгорных и горных районах края вовсе обещают белые хлопья. Синоптики прогнозируют в этих местах мокрый снег с дождем.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в море в районе Сочи могут сформироваться смерчи. На курорте объявлено штормовое предупреждение.