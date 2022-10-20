Указ о создании оперативного штаба подписал глава республики Мурат Кумпилов Фото: t.me/muratkumpilov

Оперативный штаб создали в Адыгее. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Региональный оперштаб сформирован после Указа президента РФ о введении в регионе режима повышенной готовности. В его состав вошли руководители силовых ведомств Адыгеи, военного комиссариата, члены Кабинета министров республики, главы муниципалитетов, омбудсмен и другие должностные лица.

Как отметил Мурат Кумпилов, обстановка в республике остается стабильной и контролируется. Сейчас в регионе нет оснований для введения каких-либо ограничений.

- Оперативный штаб создан для координаций действий различных ведомств и служб, своевременного реагирования на возможные угрозы с учетом текущей ситуации, - отметил глава Адыгеи.

Напомним, накануне в Адыгее ввели режим повышенной готовности.