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Общество20 октября 2022 13:51

В Краснодаре соберут гуманитарную помощь для жильцов пострадавшего дома в Ейске

Сбор пройдет 23 октября
Светлана ОВДЕЙ
24 октября собранные вещи отвезут в Ейск Фото: t.me/opershtab23

24 октября собранные вещи отвезут в Ейск Фото: t.me/opershtab23

В Краснодаре соберут гуманитарную помощь для жильцов пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сбор пройдет 23 октября в Центре молодежной политики по улице Сормовской, 12/11. Принести необходимые вещи можно с 11:00 до 15:00.

Сейчас для жильцов дома требуются посуда, полотенца, постельное белье, средства гигиены и продукты с большим сроком годности - крупы, растительное масло, рис, соль, сахар.

Уже 24 октября все собранные вещи отвезут в Ейск.