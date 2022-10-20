В Краснодаре соберут гуманитарную помощь для жильцов пострадавшего дома в Ейске

24 октября собранные вещи отвезут в Ейск Фото: t.me/opershtab23

В Краснодаре соберут гуманитарную помощь для жильцов пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сбор пройдет 23 октября в Центре молодежной политики по улице Сормовской, 12/11. Принести необходимые вещи можно с 11:00 до 15:00.

Сейчас для жильцов дома требуются посуда, полотенца, постельное белье, средства гигиены и продукты с большим сроком годности - крупы, растительное масло, рис, соль, сахар.

Уже 24 октября все собранные вещи отвезут в Ейск.