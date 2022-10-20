Водитель наехал на клумбу, после чего машина врезалась в павильон Фото: t.me/gibddsochi

Пьяный водитель въехал на иномарке в торговый павильон в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД города.

Все произошло 18 октября в районе дома 219/3в по улице Ленина. Поздней ночью водитель Ford сначала наехал на бетонную клумбу. После этого он не затормозил – машина врезалась в расположенный здесь торговый павильон.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Но 32-летний водитель отказался, за что на него составили административный протокол.

В ГИБДД напомнили, что за вождение автомобиля в состоянии опьянения водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.

- Если нетрезвого гражданина задержали во второй раз либо он повторно отказался от медицинского освидетельствования, ему грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет, - отметили в пресс-службе ГИБДД УВД Сочи.

Кроме штрафа и работ, водителю может грозить и до 2 лет лишения свободы.