Более 500 жильцов пострадавшего дома в Ейске вернулись в квартиры

Третий подъезд дома разберут полностью, второй и четвертый - частично Фото: t.me/kondratyevvi

Более 500 жильцов пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске вернулись в квартиры. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего в уцелевших подъездах многоэтажки по улице Коммунистической насчитывается 264 квартиры. Из них в 241 уже вернулись 547 человек. В частности, дома уже находятся жильцы 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-го подъездов.

Напомним, третий подъезд пострадавшей после падения Су-34 многоэтажки полностью снесут. Второй и четвертый планируют разобрать частично.

- Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.