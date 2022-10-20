Работу переправы приостановили с 15:25 20 октября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Судоходство на паромной переправе не выполняется с 15:25 20 октября. В районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине 21 октября прогнозируют усиление ветра - порывы будут достигать до 20 метров в секунду.

- Временами дождь, высота волн 130-150 сантиметров. В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение № 14 с приостановкой судоходства в проливе, - уточнили в ведомстве.

О том, когда движение паромов возобновится, не сообщается. Сотрудники ждут улучшения погоды.

Напомним, утром 20 октября на Керченской переправе запустили пятый паром. Судно отправилось в первый рейс в 05:35. Тем временем два других парома ранее приостановили работу – их отправили на техническое обслуживание. Из-за этого очередь на переправу начала расти – на перехватывающих стоянках находится более 1,1 тысячи грузовиков.