Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре установили 20-километровый железобетонный барьер для разделения встречных транспортных потоков. Он появился на Дальнем Западном обходе. Всего вдоль двойной сплошной осевой линии появится 50 километров барьера.

- Установка позволит обеспечить безопасность движения автотранспорта. Она сделает невозможным выезд на встречную полосу и разделит встречные транспортные потоки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что монтаж ограждения начался недалеко от станицы Марьянской в конце мая 2022 года на 48-м километре ДЗОК. Уже в апреле начали устанавливать боковые ограждения из монолитного бортового камня.