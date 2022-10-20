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Общество20 октября 2022 15:42

В Краснодаре установили 20-километровый железобетонный барьер для разделения встречных транспортных потоков

Он появился на Дальнем Западном обходе
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре установили 20-километровый железобетонный барьер для разделения встречных транспортных потоков. Он появился на Дальнем Западном обходе. Всего вдоль двойной сплошной осевой линии появится 50 километров барьера.

- Установка позволит обеспечить безопасность движения автотранспорта. Она сделает невозможным выезд на встречную полосу и разделит встречные транспортные потоки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что монтаж ограждения начался недалеко от станицы Марьянской в конце мая 2022 года на 48-м километре ДЗОК. Уже в апреле начали устанавливать боковые ограждения из монолитного бортового камня.