Участники школы молодого предпринимателя защитили свои проекты. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани завершили обучение участники «Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Второй поток бесплатной образовательной программы прошел для людей от 18 до 35 лет.

- В нашем крае высокая вовлеченность в предпринимательскую деятельность. Более 1 миллиона 151 тысячи человек из нашего региона занимают лидирующие позиции по стране, - сообщила заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП региона Татьяна Гончарова.

Уточняется, что на всех уровнях в крае реализована мощная поддержка МСП. Также работают фонды и множество образовательных программ для развития бизнес сообществ.

Основная идея проекта – поддержка начинающих предпринимателей, которые готовы создавать перспективные виды бизнеса, проекты. Также задавать новые направления в предпринимательстве.