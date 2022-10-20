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Общество20 октября 2022 20:18

В Краснодаре выделят 1 млрд рублей на покупку троллейбусов вместо трамваев

Это решение посчитали более целесообразным
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре закупят троллейбусы.

В Краснодаре закупят троллейбусы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре выделят 1 миллиард рублей на покупку троллейбусов вместо трамваев. Сначала деньги вернутся в краевой бюджет города в виде субсидии, которая была выдана в мае этого года от региональных властей на приобретение трамваев.

- Вместо этой субсидии выделят новую. В рамках лизинговых отношений будут приобретены троллейбусы для города. Такая операция необходима, потому что по закону тратить на троллейбусы средства, выделенные на трамваи, нельзя. В противном случае это будет являться нецелевым расходованием бюджета, - сообщил глава департамента по финансам администрации Краснодара Александр Чулков.

Уточняется, что решение принято в связи с заключением городскими властями концессионного соглашения.