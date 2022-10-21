На Кубани ввели средний уровень реагирования. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи проверят резерв стратегических запасов и усилят охрану объектов жизнеобеспечения. На курорте в рамках режима среднего уровня реагирования проведут усиление охранных мероприятий.

- По итогам штаба было принято решение дополнительно проверить весь резерв стратегических запасов курорта. Также необходимо усилить охрану объектов жизнеобеспечения и провести локальные учения на местах, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города подчеркнул, что на данный момент Сочи живет и функционирует в спокойном рабочем режиме.