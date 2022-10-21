На Кубани ввели средний уровень реагирования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение на Кубани среднего уровня реагирования прокомментировал Сергей Алтухов. Он занимает пост депутата Государственной думы.

- Средний уровень реагирования предполагает возможность сообразно ситуации применять оперативные меры по обеспечению безопасности граждан. Он существенно расширяет полномочия глав регионов, - сообщил Сергей Алтухов.

Уточняется, что в это время жители регионов могут продолжать спокойно жить и работать. Введенный уровень не является контртерорристической операцией или военным положением по всей стране.