В Ейске продолжают перечислять единовременные выплаты. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске 99 жильцов разрушенного дома получили единовременную выплату. Всем людям, которые прописаны по адресу улица Коммунистическая, 20/1 предусмотрена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей.

- Всего на единовременные выплаты уже приняли 663 заявления. Их подали жители 261 квартиры. Также приняты заявления на единовременную финансовую помощь по 50 и 100 тысяч рублей. Они поступили от 151 жильца из 67 квартир со второго по четвертый подъезды. Уже отработано 45 квартир, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что губернатор Краснодарского края подписал постановление «О выделении средств из краевого бюджета». В соответствии с ним на помощь пострадавшим выделено 67 миллионов рублей.