Погода в Адыгее 21 октября 2022: жителей республики ждут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 октября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 21 октября 2022.

В Майкопе 21 октября сохранится облачная погода. Максимальная температура воздуха днем +12°C. Местных жителей настигнут дожди. Ветер западный, 6 м/с. К вечеру температура опустится до +5°C. Ветер западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки: также ожидаются дожди и серые тучи. В светлое время суток температура воздуха повысится до +9°C. Ветер юго-западный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3°C, без осадков. Ветер западный, 3 м/с.