Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 5:10

Погода в Адыгее 21 октября 2022: жителей республики ждут дожди

В Адыгее 21 октября столбики термометра покажут +12 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 октября 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 21 октября 2022.

В Майкопе 21 октября сохранится облачная погода. Максимальная температура воздуха днем +12°C. Местных жителей настигнут дожди. Ветер западный, 6 м/с. К вечеру температура опустится до +5°C. Ветер западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки: также ожидаются дожди и серые тучи. В светлое время суток температура воздуха повысится до +9°C. Ветер юго-западный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3°C, без осадков. Ветер западный, 3 м/с.