Туроператоры выкупают билеты на зимние авиарейсы в Сочи

Полеты запустят с середины ноября и до конца апреля. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Крупные туроператоры России начали выкупать билеты на зимние авиарейсы в Сочи. В основном компании бронируют блоки самолетов Nord Star. Полеты запустят с середины ноября и до конца апреля.

- Рейсы с заранее выкупленными для туристов блоками мест доступны для Москвы, Уфы и Красноярска, - сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

К слову, из столицы России запустят ежедневные рейсы на курорт. Полеты начнут осуществляться с 15 ноября по 25 марта. А из Уфы и Красноярска самолеты будут летать с 18 ноября по 24 марта. Из Уфы туроператоры планируют запускать рейсы раз в неделю - по пятницам. А из Красноярска самолеты будут летать три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.