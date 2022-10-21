Краснодару для закупки 60 троллейбусов выделят 1 млрд рублей

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Краснодар планирует закупить 60 современных троллейбусов в лизинг. 1 млрд рублей кубанской столице выделят из краевого бюджета для первого авансового платежа.

- В КТТУ три четверти троллейбусов приходится эксплуатировать сверх предельных сроков, свыше 10 лет. В наших депо лишь 6% электротранспорта соответствует современным требованиям. 60 новых троллейбусов позволят обновить автопарк почти на 40%, - сообщили в мэрии города.

Все 60 троллейбусов планируется поставить в первом квартале 2023 года.

Краснодар продолжает поэтапное обновление городского общественного транспорта. Так, помимо новых троллейбусов, в 2023 году благодаря концессионному соглашению в Краснодар поступят еще 40 новых трамваев. Город планирует приобрести в общей сложности еще 100 трамваев.