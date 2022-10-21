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Общество21 октября 2022 5:43

Сибиряки начали активно покупать недвижимость в Сочи

При этом спрос на объекты курорта значительно снизился
Ангелина НАЗАРЧУК
В сентябре количество запросов на покупку жилья в Сочи из Барнаула выросло на 25,87%

В сентябре количество запросов на покупку жилья в Сочи из Барнаула выросло на 25,87%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы проанализировали динамику спроса на недвижимость в Сочи со стороны потенциальных клиентов из Сибири. Выяснилось, что жители стали интересоваться квартирами и домами на курорте на 16% меньше по сравнению с августом. Однако наблюдается значительный рост по отдельным городам.

- В сентябре количество запросов на покупку жилья в Сочи из Барнаула выросло на 25,87%, из Новокузнецка - на 20,47%, - рассказали риелторы.

К слову, с начала года спрос на покупку недвижимости в Сочи у сибиряков снизился на 37,52% по сравнению с 2021 годом. Однако если рассматривать отдельные города, то жители начали активно покупать квартиры и дома на курорте.