Сибиряки начали активно покупать недвижимость в Сочи

В сентябре количество запросов на покупку жилья в Сочи из Барнаула выросло на 25,87% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы проанализировали динамику спроса на недвижимость в Сочи со стороны потенциальных клиентов из Сибири. Выяснилось, что жители стали интересоваться квартирами и домами на курорте на 16% меньше по сравнению с августом. Однако наблюдается значительный рост по отдельным городам.

- В сентябре количество запросов на покупку жилья в Сочи из Барнаула выросло на 25,87%, из Новокузнецка - на 20,47%, - рассказали риелторы.

К слову, с начала года спрос на покупку недвижимости в Сочи у сибиряков снизился на 37,52% по сравнению с 2021 годом. Однако если рассматривать отдельные города, то жители начали активно покупать квартиры и дома на курорте.