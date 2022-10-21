Новая выставка открылась в картинной галерее Адыгеи

Всего на выставке представлено порядка 60 работ в различных техниках. Фото: пресс-служба Минкультуры Адыгеи

В Картинной галерее Адыгеи открылась новая выставка. До 9 ноября посетители могут познакомиться с «Фольклором в изобразительном искусстве».

- Жители и гости республики смогут увидеть работы Г. Л. Гучева («Циновка»), К. Х. Тлецерука («Шичепщин»), М. А. Гогунокова (гобелен «Приглашение»), А. М. Берсирова («Из глубины веков»), Р. Д. Хуажева («Праздник. Скачки»), - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи. - Представлены работы из фондов галереи и профессиональных художников региона.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мероприятие посвящено 100-летнему юбилею государственности Адыгеи, а также Году культурного наследия народов нашей страны. Всего на выставке представлено порядка 60 работ в различных техниках.