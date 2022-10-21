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Общество21 октября 2022 6:20

Водитель Mercedes снес разделительные столбы при въезде в аэропорт Сочи

Мужчина превысил скорость и потерял управление
Ангелина НАЗАРЧУК
Машина снесла десятки разделительных металлических столбиков. Фото: соцсети

Машина снесла десятки разделительных металлических столбиков. Фото: соцсети

В Сочи 20 октября рядом с аэропортом произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Mercedes превысил скорость и не смог справиться с управлением. В итоге машина снесла десятки разделительных металлических столбиков.

-Протаранил все эти столбы. Из-за этого движение немного затруднилось. Надеюсь, что никакой шуруп не проткнет колесо, - рассказывали очевидцы.

К счастью, в инциденте кроме машины и столбиков никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники госавтоинспекции.