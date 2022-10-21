В приоритете кубанских парламентариев – забота о детях и вопросы аграрного блока

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В Законодательном собрании завершается формирование повестки предстоящей третьей сессии. Сегодня руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко рассказал о ключевых инициативах, предлагаемых к рассмотрению 27 октября.

«На очередное пленарное заседание уже подготовлено порядка 40 вопросов. Первоочередным станет рассмотрение законопроекта о внесении поправок в бюджет региона на 2022 год и последующий двухлетний период.

Документом предусмотрено изменение параметров краевой казны. Так, в текущем году предлагается увеличить ее доходную и расходную части, заложить дополнительные средства на финансирование краевых государственных программ.

В приоритете кубанских парламентариев – вопросы аграрного блока. Они рассматриваются практически на каждой сессии. На этой депутаты примут постановление о мерах по увеличению производства ягодных культур.

Один из пунктов повестки будет касаться поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Мы внесем изменения в отдельные краевые законодательные акты, которые, в частности, позволят довести размеры ежемесячных выплат для детей всех возрастных групп, находящихся под опекой (попечительством), а также для ребят в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих в приемных и патронатных семьях, до необходимого уровня обеспечения их жизнедеятельности – не ниже установленной в крае величины прожиточного минимума. Кроме того, уточним порядок этих выплат. Забота о детях-сиротах – важное направление государственной социальной политики края, одним из основных аспектов которой является необходимость обеспечения несовершеннолетним достойных условий жизни.

Поправками в закон об образовании дадим возможность лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте после получения среднего профессионального или высшего образования, повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки на безвозмездной основе за счет средств краевого или местных бюджетов. По понятным причинам человеку с инвалидностью сложнее конкурировать на рынке труда. Изменения краевого закона помогут этой категории граждан получить дополнительную специальность и улучшить свое материальное положение.

В рамках сессии парламентарии планируют внести изменения в законы, регламентирующие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также организацию дорожного движения в крае. Будет определен новый порядок пользования парковками для владельцев электромобилей.

Рассмотрим и ряд других документов, направленных на обеспечение стабильной жизнедеятельности региона, формирование в крае благоприятной окружающей среды, – отметил, комментируя повестку очередной сессии ЗСК, Юрий Бурлачко.