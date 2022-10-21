В велофестивале в Майкопе приняли участие более 100 человек

Ребят наградили памятными дипломами и призами. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В велофестивале в Майкопе приняли участие более 100 детей и подростков. Ребят наградили памятными дипломами и призами.

- Специально для велофестиваля оборудовали две трассы: одна - на аллее для детей младшего возраста, вторая - на пересеченной местности для участников от 8 лет и старше, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Заезды были разделены не только по возрастным категориям, но и по уровню подготовки. Ребята, которые уже учатся в спортшколе оценивались и награждались отдельно от любителей и новичков.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что фестиваль провели в честь 100-летнего юбилея государственности Адыгеи. Кроме заезда, для участников и зрителей подготовили мастер-классы, выступления и встречи с ведущими спортсменами и тренерами Адыгеи по велоспорту.