Краснодар стал третьим среди самых дорогих городов по мнению жителей

Рейтинг самых дорогих городов

Краснодар занял третье место в рейтинге самых дорогих городов России. Половина жителей города считает его таким.

- 51% жителей Краснодара считают город дорогим, что на 6% меньше, чем в прошлом году. При этом, 35% жителей, наоборот, не считают кубанскую столицу дорогой, - сообщается в итогах соцопроса SuperJob.

Список самых затратных вещей в Краснодаре возглавляет жилье, на втором месте — продукты питания и на третьем — бензин. Также из дорогого краснодарцы выделили ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Дорогим свой город считают 60% жителей Москвы, 57% жителей Уфы и 49% - жителей Санкт-Петербурга.