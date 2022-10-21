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Общество21 октября 2022 7:51

Краснодар стал третьим среди самых дорогих городов по мнению жителей

Соцопрос провели среди населения разных городов страны
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг самых дорогих городов

Рейтинг самых дорогих городов

Краснодар занял третье место в рейтинге самых дорогих городов России. Половина жителей города считает его таким.

- 51% жителей Краснодара считают город дорогим, что на 6% меньше, чем в прошлом году. При этом, 35% жителей, наоборот, не считают кубанскую столицу дорогой, - сообщается в итогах соцопроса SuperJob.

Список самых затратных вещей в Краснодаре возглавляет жилье, на втором месте — продукты питания и на третьем — бензин. Также из дорогого краснодарцы выделили ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Дорогим свой город считают 60% жителей Москвы, 57% жителей Уфы и 49% - жителей Санкт-Петербурга.