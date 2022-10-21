Арендодатели из Сочи обманули застройщика на 40 млн рублей

Мужчинам грозит срок до 5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи следователи завершили расследование уголовного дела по статье “Причинение имущественного ущерба путем обмана”. Дело было возбуждено в отношении 31-летнего и 68-летнего жителей Сочи.

Обвиняемые являлись арендодателями земельного участка в Адлерском районе. Данная земля относилась к санитарно-защитной зоне. Здесь нельзя было строить какие-либо объекты. Однако мужчины решили сдать участок в долгосрочную аренду строительной компании. Они предоставили недостоверные документы об отсутствии ограничения по возведению на нем жилого комплекса.

- При оформлении документов на строительство застройщик выяснил, что земельный участок для застройки жилого комплекса не предусмотрен, - рассказали в пресс-службе УВД Сочи.

Общий ущерб застройщику составил 40 миллионов рублей. Следователи наложили арест на автомобиль и нежилое помещение обвиняемых.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит срок до 5 лет тюрьмы.