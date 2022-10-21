Объявлен автопробег из Москвы на горный курорт «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

26 октября 2022 года из Москвы стартует автопробег «PROстранствие», организованный Союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ» совместно с горным курортом «Роза Хутор». Автопробег пройдет по маршруту Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Сочи и завершится 1 ноября на «Роза Хутор».

Среди участников - представители организаторов и партнёров, журналисты и блогеры. Автомобилем пробега стал CHERY TIGGO 8 PRO MAX.

Основной целью автопробега «PROстранствие» является тестирование возможностей путешествия на автомобиле на российский юг. Во время поездки участники автопробега планируют на себе проверить все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценить работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, изучить достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

Директор по маркетингу горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков отметил: «По данным социологических исследований, около трети россиян предпочитают путешествовать по стране именно на автомобилях. Причем, как правило, такой вариант выбирают представители экономически активной части общества. Это неудивительно, потому как автопутешествия позволяют самостоятельно разработать маршрут, передвигаться в собственном комфортном режиме и минимизировать расходы. Наше участие в популяризации автомобильного туризма заключается в желании показать его преимущества и поделиться лайфхаками. Автопробег по маршруту Москва – «Роза Хутор» должен продемонстрировать, что такая поездка может стать впечатляющим путешествием, отличной возможностью лучше узнать свою страну, увидеть достопримечательности таких исторически богатых городов, как Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. На «Роза Хутор» имеется вся необходимая для автопутешественников инфраструктура. Остановившись на нашем курорте, можно также подробно изучить его окрестности и весь регион горного Причерноморья».

«Задача автопробега - продвижение автотуризма как перспективного вида отдыха в России, - - подчеркивает вице-президент ЕСОТ, соорганизатор автопробега «PROстранствие» Виктор Коваленко. - Его подробное освещение в федеральных и местных средствах массовой информации поможет показать потенциальным автотуристам, что поездка на машине к месту отдыха может сама по себе являться частью отпуска и принести положительные впечатления и эмоции».

В каждом городе команда автопробега, журналисты и блогеры встретятся с местными представителями власти не только для обсуждения пожеланий в сфере развития туристической привлекательности каждого региона, но и всего направления в целом.

«Между организаторами пробега и региональными властями будут заключены соглашения по координированию действий по привлечению туристического потока в зону автомобильных дорог Государственной компании «Автодор», туристическому развитию регионов, а также обеспечению качественного обслуживания и реализации совместных проектов в сфере туризма, - директор департамента маркетинга, продаж и развития клиентских сервисов ООО «Автодор – Платные Дороги» Олеся Ишкаева. - С помощью региональных администраций проект для автопутешественников DriveTravel наполнится новыми маршрутами. Россия – это целый мир, полный самых разнообразных культур, национальностей и традиций, узнать о которых легко, быстро и безопасно можно, отправившись в путь по скоростным современным автомобильным дорогам».

Автопробег «PROстранствие-2022» будет способствовать росту узнаваемости туристических локаций Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края и увеличению роста туристов, желающих задержаться в регионе на несколько дней.

Автопробег «PROстранствие-2022» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), РСТ-ЮГ, ООО «Автодор - Платные дороги», НК «Роснефть».

Информационную поддержку оказывают газеты «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета», журнал «За рулём», интернет-холдинг «Правда.ру», портал о внутреннем туризме TRIP2RUS.RU и другие СМИ.

В портфеле реализованных проектов организаторов – Евразийского содружества специалистов туриндустрии – ЕСОТ - автопробег в честь 60-летия полёта Ю. А. Гагарина в космос «Земные дороги российского космоса», который состоялся 5 - 12 апреля 2021 года по маршруту Москва – г. Гагарин, Смоленской обл. – г. Калуга – д. Новосёлово, Владимирской обл. – с. Шоршелы, Республика Чувашия – г. Самара – г. Саратов.