В МЧС предупредили о возможном подъеме уровня воды на побережье Азовского моря

Экстренное предупреждение по ветровому нагону действует на побережье Азовского моря Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани объявлено экстренное предупреждение по ветровому нагону на побережье Азовского моря на Кубани. Из-за усилившихся порывов в этой местности возможен подъем уровня воды.

- Утром и до конца дня 21 октября на побережье Азовского моря в пределах Краснодарского края ожидается ветровой нагон с повышением уровня воды в пределах неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жителей предупреждают о возможном ухудшении ситуации и правилах поведения в случае подтопления. Во время паводка необходимо собрать нужные документы, ценности, лекарства, продукты, помочь детям, инвалидам и людям преклонного возраста, по возможности покинуть зону затопления.

- Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах, закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками, выпустите домашний скот, поднимитесь на верхние этажи, если дом одноэтажный - займите чердачные помещения. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить, - напомнили основные действия спасатели.

В случае ЧС жителям необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01 и 101.