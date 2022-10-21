На Кубани стали чаще оплачивать услуги ЖКХ онлайн

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В Краснодарском крае растет число граждан, которые выбирают способ оплаты коммунальных услуг через Интернет. С начала 2022 года клиенты Сбера дистанционно оплатили ЖКУ более 27 млн раз. Объем платежей за это время превысил 40 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Использование Интернет-банкинга позволяет быстро проводить финансовые операции 24 часа в сутки семь дней в неделю, из любого места, где есть доступ к Сети. Это экономит время и силы. В Краснодарском крае количество онлайн-платежей продолжает расти. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число клиентов Сбера, оплачивающих услуги ЖКХ через приложение СберБанк Онлайн, выросло на 12%».

Кроме того, для оплаты коммунальных услуг клиенты Сбера могут воспользоваться сервисом «Автоплатеж». Его можно подключить в приложении СберБанк Онлайн. При его использовании оплата за ЖКУ будет проводиться автоматически. «Автоплатеж» можно отключить в любой момент. Также доступна оплата коммунальных услуг по QR-коду. Если на квитанции есть QR или штрихкод, то достаточно отсканировать его с помощью приложения СберБанк Онлайн. Длинные реквизиты вводить не придется.