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Здоровье21 октября 2022 8:24

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 182 человека, в том числе 12 детей

Самому младшему пациенту 11 месяцев
Светлана ОВДЕЙ
От осложнений заболевания скончались два пациента Фото из архива КП

От осложнений заболевания скончались два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 182 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 12 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 54 положительных результата, в Сочи - 12, в Армавире - 11, в Приморско-Ахтарском районе - 10, в Выселковском и Каневском – по 8, в Тимашевском - 7. По 6 человек заболели в Новороссийске и Белореченском муниципалитете, 5 - в Тихорецком, по 4 - в Апшеронском, Кавказском, Лабинском, Славянском и Туапсинском.

- По 3 новых пациента в Абинском, Ленинградском, Курганинском и Кореновском районах, Геленджике и Горячем Ключе, по 2 – в Гулькевичском, Красноармейском, Крымском и Тбилисском муниципалитетах, по 1 – в Динском, Ейском, Калининском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Северском, Успенском и Анапе, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. От осложнений заболевания за сутки скончались два пациента.