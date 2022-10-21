На Кубани за сутки COVID-19 заболели 182 человека, в том числе 12 детей

От осложнений заболевания скончались два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 182 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 12 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 54 положительных результата, в Сочи - 12, в Армавире - 11, в Приморско-Ахтарском районе - 10, в Выселковском и Каневском – по 8, в Тимашевском - 7. По 6 человек заболели в Новороссийске и Белореченском муниципалитете, 5 - в Тихорецком, по 4 - в Апшеронском, Кавказском, Лабинском, Славянском и Туапсинском.

- По 3 новых пациента в Абинском, Ленинградском, Курганинском и Кореновском районах, Геленджике и Горячем Ключе, по 2 – в Гулькевичском, Красноармейском, Крымском и Тбилисском муниципалитетах, по 1 – в Динском, Ейском, Калининском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Северском, Успенском и Анапе, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. От осложнений заболевания за сутки скончались два пациента.