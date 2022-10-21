Сохранение исторической памяти: в «Орлёнке» собрались активисты школьных поисковых отрядов

Фото: детский центр "Орленок"

В ВДЦ «Орлёнок» проходит «Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов». Участники проекта отрабатывают навыки работы с полевым инструментом, осваивают порядок документирования поисковой деятельности и знакомятся с основами музейного дела.

Участниками смены стали 118 школьников. В их числе представители школьных поисковых отрядов, победители, призёры, участники Международного конкурса творческих работ «Нам доверена память».

«К сожалению, в последнее время страны Запада прилагают большие усилия для навязывания мировому сообществу своего взгляда на ход событий Второй мировой войны. Эти манипуляции сводятся к тому, чтобы исказить историю и нивелировать роль советского народа в победе над фашизмом. В этот сложный период деятельность участников поисковых отрядов приобретает особую ценность. Школьники ведут серьёзную работу в области военной истории, археологии, поддерживают на достойном уровне культуру почитания павших за Отечество и памятников боевой славы России, отстаивая историческую правду», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В Школе юного поисковика ребята получают навыки работы с полевым инструментом, учатся проводить раскопки, осваивают порядок документирования поисковой деятельности, знакомятся с основами музейного дела, работают с базами данных «Память народа», «Подвиг народа» и сайтом Всероссийского информационно-поискового центра. Эти знания ребятам передают специалисты Поискового движения России.

Фото: детский центр "Орленок"

«Мне запомнились занятия по медицинской подготовке, поиску останков и раскопкам. Хотелось бы ещё больше времени посвящать этим направлениям, потому что мне, как поисковику, это интересно. Мне кажется, поисковое движение – это особое направление, которое помогает найти ответы на многие вопросы и внести вклад в увековечение героев ВОВ», – сказала участница смены Анастасия Сидоркина из города Волгограда.

Ключевым мероприятием смены станет квест-игра «Тропа поисковика», в рамках которой ребята проверят себя на знание важных дат Великой Отечественной войны, покажут свои способности в работе с металлоискателем, применят навыки оказания медицинской помощи и туристской подготовки.

По итогам смены самые активные участники программы получат дипломы Поискового движения России.

Фото: детский центр "Орленок"

Смена продлится до 25 октября 2022 года.

Организаторами выступили Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийский детский центр «Орлёнок».