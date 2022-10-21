На Керченской переправе работают пять паромов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновилось после шторма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Напомним, паромы временно прекратили работу накануне, 20 октября в 15:25, из-за плохой погоды. На участке усилился ветер – из-за больших порывов поднялись волны.

- Улучшение погоды позволило возобновить движение паромов через пролив. В 09:45 из терминала Порт Крым вышли паромы «Керченский-2» и «Лаврентий», в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел паром «Мария», - сообщили в Минтрансе РФ.

Сейчас на Керченской переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов. Последний присоединился к четырем уже действующим и вышел в первый рейс в 05:35 20 октября.

Для водителей, ожидающих очередь, продолжают работать перехватывающие стоянки в Темрюкском, Славянском, Крымском и Красноармейском районах.