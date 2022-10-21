Владельца автомойки в Темрюке оштрафовали на 300 тысяч рублей за загрязнение почвы

Суд вынес приговор

В Темрюке возбудили уголовное дело в отношении владельца автомойки. Он обвинялся в загрязнении почвы химическими веществами. Суд оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей.

- Подсудимый в 2016 году на территории Темрюкского района обустроил мойку для автоцистерн грузовиков. При этом на месте оборудовал септик и некапитальное сооружение в виде жироуловителя. А с марта 2017 года по январь 2019 года не хотел вкладывать дополнительные деньги и не принимал мер к своевременному сбору, вывозу и утилизации жидкого отхода, образующегося от промывки цистерн. Это привело к неоднократному разливу отхода на поверхность земельного участка и загрязнению почвы и грунта, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина в суде объяснил, что на мойке промывались цистерны, перевозившие пальмовое и растительное масла, и отходы, по его мнению, никакой угрозы для окружающей среды не представляли. Но суд все равно оштрафовал владельца и рекомендовал все-таки поставить на месте необходимое оборудование.