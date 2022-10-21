Пункты приема помощи организованы в Ейске и Краснодаре Фото: t.me/opershtab23

Гуманитарную помощь в Ейске получили 56 пострадавших семей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Волонтеры передали жильцам пострадавшего дома необходимые вещи, лекарства и продукты. Пункт приема помощи продолжает работу в ДК Ейского района по улице Свердлова, 73/1. Принести вещи можно с 9:00 до 20:00.

В мессенджере WhatsApp создана группа «Ейск помощь», в которой информируют о необходимых пострадавшим жителям вещах. Присоединиться можно, обратившись по номеру 8-910-732-77-88.

Пункт приема помощи организован и в Краснодаре – он работает по улице Буденного, 140 с 10:00 до 17:00. Напомним, в краевом центре необходимые вещи также соберут 23 октября в Центре молодежной политики по улице Сормовской, 12/11. Принести гуманитарную помощь можно с 11:00 до 15:00. Сейчас жильцам требуются посуда, полотенца, постельное белье, предметы и продукты с большим сроком годности - крупы, растительное масло, соль, сахар.

Все собранные вещи отвезут в Ейск уже 24 октября.