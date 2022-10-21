Умер почетный житель Геленджика Виктор Рутковский

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В Геленджике скончался почетный гражданин города, бывший председатель муниципальной думы Виктор Рутковский. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Мэр Геленджика выразил соболезнования в связи со смертью Рутковского.

- С болью сообщаю, ушел из жизни замечательный человек, большой профессионал своего дела, опытный наставник, почетный гражданин Геленджика Виктор Валерьянович Рутковский. Большую часть своей жизни этот человек отдал нашему городу. Всегда искренне переживал за процессы развития, за жителей курорта, - написал на своей странице в телеграм-канале Алексей Богодистов.

Виктор Рутковский занимал серьезные посты в партийных и государственных структурах, работал депутатом, до 2018 года был председателем городской думы. Заслуги Виктора Валерьяновича были отмечены многочисленными наградами по службе, медалью «За достойный вклад в развитие города-курорта Геленджик».