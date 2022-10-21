Школу в краснодарском поселке Российском построили на 35%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, школа, расположенная по улице Тверской в поселке Российском, готова на 35%.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 1550 посещений в смену, возводится по национальному проекту «Образование». На данный момент строители занимаются монтажом систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции, а также бетонными работами и армированием.

В школе будут расположены пищеблок и столовая, вмещающая 750 человек, по два актовых и спортивных зала, библиотека, учебные классы и другие помещения.

На территории образовательного учреждения построят стадион, площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол, беговые дорожки и другие спортивные объекты. Также появятся место для отдыха и зона для проведения линеек и торжественных мероприятий.

С подрядной организацией, которая занимается возведением образовательного учреждения, договор заключили в конце прошлого года, добавили в региональном минобре. Школа начнет работать в 2023 году.

До 2024 года в Краснодарском крае планируется построить 29 школ. Строительные работы контролирует лично глава Кубани Вениамин Кондратьев. С 2015 года в регионе сдали в эксплуатацию 67 школ, еще восемь начнут работать до конца года.