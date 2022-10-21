Новую поликлинику в Майкопе достроят до конца 2022 года

Новое отделение позволит улучшить качество оказываемой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе строительство новой поликлиники вышло на финальную стадию. Работы завершат до конца 2022 года.

- В новом поликлиническом корпусе разместятся кабинеты не только терапевтов, но и всех необходимых специалистов, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Это позволит улучшить качество оказываемых населению медицинских услуг, а также снизить время ожидания обслуживания.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уже возвели каркас здания. На данный момент проводятся внутренние работы. После чего в медучреждение приобретут мебель и новое медицинское оборудование.