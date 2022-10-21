Все обошлось без травм Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Анапе спасатели вытащили застрявшую между стеной и батареей ногу 8-летнего мальчика. Помощь врачей ребенку не потребовалась, сообщили в пресс-службе «Кубань – СПАС».

Все произошло накануне, 20 октября, в станице Анапской. 8-летний мальчик случайно засунул ногу между стеной и батарей. Но вытащить ее не смог. Нога застряла и, несмотря на усилия ребенка и помощь семьи, не проходила между стеной и системой отопления. Тогда родственники решили вызывать спасателей.

- Прибывшие специалисты при помощи шанцевого инструмента отжали трубу и высвободили ногу ребенка, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

К счастью, все обошлось без травм - ожогов на ноге ребенка и повреждений не оказалось. Помощь врачей мальчику не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске спасатели сняли гайку с пальца 5-летней девочки. Специалистам понадобилось больше двух часов, чтобы освободить ребенка.