Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 9:18

В Майкопе ярмарки выходного дня пройдут 22 и 23 октября

Торговые павильоны будут работать с 7 до 14 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местные жители могут приобрести продукцию по ценам ниже рыночных

Местные жители могут приобрести продукцию по ценам ниже рыночных

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе 22 и 23 октября откроются ярмарки выходного дня. Местные жители могут приобрести продукцию по ценам ниже рыночных.

В субботу торговые павильоны откроются на улицах Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и Димитрова (от Чкалова до Юннатов). В воскресенье посетителей будут ждать на улице Советской.

- С 7 до 14 часов майкопчан и гостей республиканской столицы будут ждать торговые ряды с широким ассортиментом продукции местных сельхозтоваропроизводителей, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.