В Майкопе ярмарки выходного дня пройдут 22 и 23 октября

Местные жители могут приобрести продукцию по ценам ниже рыночных Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе 22 и 23 октября откроются ярмарки выходного дня. Местные жители могут приобрести продукцию по ценам ниже рыночных.

В субботу торговые павильоны откроются на улицах Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и Димитрова (от Чкалова до Юннатов). В воскресенье посетителей будут ждать на улице Советской.

- С 7 до 14 часов майкопчан и гостей республиканской столицы будут ждать торговые ряды с широким ассортиментом продукции местных сельхозтоваропроизводителей, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.