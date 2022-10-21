Большую часть уже доставили на производственную базу Фото: пресс-служба Росавтодора

Более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций изготовили для ремонта Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

- В общей сложности заводами изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций, из них 890 тонн уже доставлено на производственную базу. Поставка остального груза ожидается через два дня, - уточнили в пресс-службе федерального дорожного агентства.

Напомним, сейчас специалисты демонтируют поврежденные пролеты. Тем временем новые металлоконструкции заводы подготовили с опережением сроков. Для их монтажа на месте организовали четыре стапельные площадки. На трех из них уже собирают конструкции.

Уточняется, что для укрепления четырех пролетов необходимо более 40 тонн прочных болтов и 10 километров сварочных швов. Собранные пролеты позже перемещают к месту надвижки. К ней строители приступят в начале ноября.