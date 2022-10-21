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Общество21 октября 2022 9:36

Информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей работает в Анапе

Желающих консультируют на базе одной из здравниц курорта
Светлана ОВДЕЙ
Информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей работает в Анапе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей работает в Анапе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей работает в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работа центра организована на базе одной из здравниц курорта. Желающие могут проконсультироваться по вопросам трудоустройства, оформить документы и задать вопросы, не посещая профильные инстанции.

С подготовкой документов жителям помогают сотрудники миграционной службы – в центре можно сфотографироваться на паспорт, получить помощь нотариуса и переводчика.

Также в едином центре помогают с оформлением выплат. На месте работает мобильный пункт банка. Кроме того, жителей подвозят в центральное отделение.

А с желающими устроиться на работу беседуют сотрудники Центра занятости и представители предприятий, на которых есть вакансии.