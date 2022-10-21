Навигатор показал водителю ехать не по асфальту, а по рельсам Фото: МУП «КТТУ»

В Краснодаре грузовик выехал на трамвайные пути из-за ошибки навигатора. Трамваи №3 и 7 пока не могут двигаться в сторону центра, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Составы на улице Каляева встали в 11:50. Проезду мешает большегруз, который случайно оказался на путях. Как оказалось, навигатор повел водителя не в ту сторону. Маршрут был проложен не по асфальту, а по рельсам.

- Больше половины квартала - до улицы Бабушкина - водитель этого транспортного средства двигался по рельсам и шпалам, а остановить его смогли лишь лопнувшие шины и свернутое в сторону колесо, которые не предназначены для такой езды! – сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Сейчас затруднено движение трамваев № 3 и 7. Пока они не могут ехать в сторону центра города. Обратно составы едут в Юбилейный микрорайон.