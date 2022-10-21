Для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе открыли информационный центр

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарский край продолжают прибывать жители Херсонской и Запорожской областей. Глава Кубани Вениамин Кондратьев распорядился, чтобы для всех приехавших организовали комфортные условия проживания.

Губернатор отметил, что люди будут находиться в местах временного прибывания, которые открыли на базе анапских санаториев. Их обеспечат едой, а также помогут восстановить документы, найти работу и определить детей в школы и детские сады.

Людей из Херсонской и Запорожской областей, приезжающих на поездах, встречают на железнодорожном вокзале в Анапе, а далее развозят по санаториям. Регион также готов принимать граждан на личных автомобилях и также помогать с размещением.

Заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев сообщил, что в Анапе создали информационный центр, где приехавшие в город-курорт жители Херсонской и Запорожской областей могут оформить необходимые документы и сделать другие операции без необходимости посещать различные инстанции.

В частности, в центре будут работать нотариус, эксперт миграционной службы, специалисты отдела образования и других ведомств, а также переводчик. Сотрудники управления соцзащиты подскажут, как правильно заполнить документы на выплаты.