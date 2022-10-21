На Кубани приставы приостановили взыскание долгов с 865 мобилизованных Фото из архива КП

На Кубани приставы приостановили взыскание долгов с 865 мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Всего мобилизованные жители задолжают 270 миллионов рублей.

- В соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично по просьбе должника, проходящего военную службу по призыву в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ, - напомнили в пресс-службе краевого УФССП.

Уточняется, что ведомство продолжает принимать заявления. Сотрудники краевого УФССП дежурят на краевом сборном пункте Военного комиссариата в Краснодаре по улице Ярославской, 130.