Новая схема движения автобуса №56 Фото: krd.ru

В Краснодаре изменится маршрут автобуса № 56. Транспорт начнет ходить по другому пути уже с 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, автобус № 56 от остановки «ЖК «Мегацентр «Красная площадь» поедет до конечной остановки через улицу Российскую, а не Московскую. Транспорт будет двигаться по улицам Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской и Черкасской. После автобус поедет по маршруту.

Уточняется, что маршрут также продлят. После ТЦ «Планета» автобусы № 56 поедут по подъездной дороге к поселку Плодородному, улицам Александровской, им. Александра Сапрунова и им. Якова Кобзаря.

- Изменения позволят соединить жилой район Восточный со школами № 66 по улице Уссурийской и № 104 по улице им. Героя Аверкиева одним маршрутом транспорта, а также снизить дублирование путей транспорта по улице Московской, - объяснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Отметим, что по измененному маршруту автобусы будут ездить и в обратном направлении.