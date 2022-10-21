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Общество21 октября 2022 10:57

Рост экономики Сочи составит 109% в 2023 году

Инвестиционный рост к 2025 году составит 121%
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи сформировали прогноз дальнейшего социально-экономического развития.

В Сочи сформировали прогноз дальнейшего социально-экономического развития.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи сформировали прогноз дальнейшего социально-экономического развития. Администрация планирует реконструировать старые здания, благодаря чему увеличится номерной фонд. К 2025 году доходы курортно-туристического комплекса вырастут на 21,6%.

Инвестиционный рост через 3 года составит 121%. Деньги будут вкладывать в новые стартапы. А вот безработица, по прогнозам, сохранится на уровне 0,3%.

– Основные показатели проекта местного бюджета на очередной год и плановый период будут скоординированы с основными параметрами прогноза социально-экономического развития, - сообщила заместитель мэра Сочи Светлана Калинина.

В целом рост экономики в Сочи составит 109% в 2023 году по сравнению с 2022 годом

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