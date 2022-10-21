Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара вернули горячую воду Фото из архива КП

Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара вернули горячую воду после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

В прокуратуру поступили заявления от самих жителей. Сотрудники ведомства после обращений организовали проверку, во время которой обнаружили нарушения. Температура воды не соответствовала нормам.

- Ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. По результатам рассмотрения представления организацией приняты меры по регулировке системы горячего водоснабжения, температурный режим приведен в соответствие с санитарными нормами и требованиями, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тем временем жителям микрорайона перерассчитали оплату за горячую воду.