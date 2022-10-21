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Общество21 октября 2022 11:11

Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара вернули горячую воду после вмешательства прокуратуры

Владельцам квартиры также перерасчитали оплату
Светлана ОВДЕЙ
Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара вернули горячую воду Фото из архива КП

Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара вернули горячую воду Фото из архива КП

Жителям Комсомольского микрорайона Краснодара вернули горячую воду после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

В прокуратуру поступили заявления от самих жителей. Сотрудники ведомства после обращений организовали проверку, во время которой обнаружили нарушения. Температура воды не соответствовала нормам.

- Ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. По результатам рассмотрения представления организацией приняты меры по регулировке системы горячего водоснабжения, температурный режим приведен в соответствие с санитарными нормами и требованиями, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тем временем жителям микрорайона перерассчитали оплату за горячую воду.