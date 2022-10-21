Расследование продолжается Фото из архива КП

В Краснодаре адвоката обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 50-летняя женщина представляла интересы коммерческой организации. На активы предприятия наложили запрет на регистрационные действия. Работая вместе с компанией, адвокат решила «подзаработать» и предложила поучаствовать в этом неустановленному сообщнику.

- Фигурантка сообщила директору организации ложную информацию о том, что она и неустановленное лицо могут способствовать вынесению судом решения об отмене обеспечительных мер на активы организации, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

За это женщина попросила передать им 1,5 миллиона рублей. Директор согласился и передал часть суммы – 500 тысяч рублей – адвокату. После этого женщина три месяца требовала выплатить оставшийся миллион рублей. Ранее обманутый директор организации во всем догадался и сообщил в СУ СКР.

В июне адвокат отправила мужа получить оставшуюся часть денег. Сделка состоялась в машине по улице Пригородной. После этого женщину задержали сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Адвокат дала признательные показания.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ходе предварительного следствия также будет дана юридическая оценка действиям всех участников преступной схемы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.