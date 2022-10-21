Ребенка госпитализировали с травмами Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Тимашевске водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 20 октября, на улице Братской. 33-летний мужчина за рулем Hyundai проезжал здесь в 18:10. Тем временем школьник решил перейти дорогу не по зебре. Мальчик шел из магазина к машине мамы, припаркованной на другой стороне улицы. В этот момент водитель, не заметив ребенка, сбил его.

В результате мальчика с травмами госпитализировали.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Темрюкском районе водитель иномарки сбил 16-летнюю девочку. Подросток переходила дорогу по зебре.