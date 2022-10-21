Оперативный штаб создали в Краснодарском крае Фото: t.me/kondratyevvi

Оперативный штаб создали в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

- Согласно указу президента в крае создан оперативный штаб. Сегодня Кубань сохраняет стабильность во всех сферах жизни и отраслях экономики, поэтому вводить ограничения не требуется, - отметил губернатор.

Созданный оперативный штаб возглавляет Вениамин Кондратьев. Как отметил глава региона, край после пандемии и от давления санкций имеет опыт, чтобы действовать слаженно и эффективно.

- Ко всем переданным полномочиям мы прибегнем только исходя из вызовов, когда это потребует ситуация, - добавил губернатор.

Напомним, в Краснодарском крае введен средний уровень реагирования. Об этом стало известно 19 октября после выступления президента РФ Владимира Путина.