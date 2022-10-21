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Общество21 октября 2022 12:29

В Краснодаре трамвай №5 и и троллейбус №7 будут работать по измененному графику 24 октября

Это связано с ремонтными работами
Светлана ОВДЕЙ
Изменения связаны с ремонтными работами Фото из архива КП

Изменения связаны с ремонтными работами Фото из архива КП

В Краснодаре трамвай №5 и троллейбус № 7 будут работать по измененному графику 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Изменения в работе транспорта связаны с ремонтными работами.

Так, последний трамвай №5 «Ул. Е. Бершанской – ул. П. Метальникова» поедет от конечной остановки «Ул. П. Метальникова» в 21:23. После 21:40 составы маршрута отправятся по улицам Коммунаров и Ставропольской в Комсомольский микрорайон.

Последний троллейбус №7 поедет от конечной остановки «Ж/д вокзал «Краснодар-I» в 21:50. После 22:00 транспорт проследует от вокзала до микрорайона Гидростроителей.