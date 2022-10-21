Камеры распознавания автономеров заработали в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Камеры распознавания автономеров заработали в Краснодаре. Система видеонаблюдения работает круглосуточно в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Интеллектуальная система распознает номера автомобилей на въезде и выезде из города.

- Система поможет в поиске лиц, находящихся в розыске, что станет серьезной поддержкой для органов правопорядка в работе по предотвращению преступлений и повышению уровня общественной безопасности. Мы и раньше проводили тестирование разных интеллектуальных модулей в городе. Работа в этом направлении продолжается, - отметил начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи Владимир Худяев.

Всего в 2022 году в Краснодаре установлено 108 камер «Безопасного города». В 2023 году в краевом центре планируют оборудовать еще 140 устройств.

За все время к системе «Безопасный город» в краевом центре подключили 1151 камеру видеонаблюдения. Отмечается, что в 2022 году благодаря им раскрыты более 250 преступлений.

В среднем ежегодно с помощью системы видеонаблюдения в городе удается установить более двух тысяч нарушителей порядка и преступников.